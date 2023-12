Фанаты «Сан-Паулу» называют Лукаса Бералдо Джокером. Рассказываем о необычном прозвище будущего игрока «ПСЖ»

Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» и «Сан-Паулу» договорились о переходе 20-летнего Лукаса Бералдо. Трансфер бразильца оценивается в 20 млн евро. Раз инсайдер «благословил» переход своим фирменным here we go, фанатам «ПСЖ» самое время поближе узнать будущего игрока столичного клуба.

Болельщики «Сан-Паулу» называют Бералдо Джокером. Такое прозвище защитник получил благодаря своей улыбке. Каждый раз во время гимнов, звучащих перед матчами, Лукас начинает широко улыбаться и даже смеяться.

Выглядит совсем не так зловеще, как было у Хита Леджера.

В беседе с журналистами Бералдо рассказал о своей необычной привычке:

«Объясню для тех, кто называет меня сумасшедшим из-за того, что я смеюсь, во время исполнения гимна! Это, так скажем, умственная работа, которую я делаю, чтобы быть спокойнее во время матчей. Это нужно, чтобы не испытывать такого беспокойства в решающих играх, и это работает».

По данным Le Parisien, Лукас уже согласовал личные условия своего будущего контракта. На следующей неделе он отправится во Францию, чтобы пройти медицинское обследование, пишет издание.

Как вам метод, о котором рассказал защитник?