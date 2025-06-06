«ПСЖ» представил ремейк культовой формы 1975 года

«ПСЖ» выпустил ремейк легендарной выездной формы сезона 1975/76 — ярко-красную футболку с винтажным логотипом «RTL».

Дизайн оригинала повторили точно: красная основа, синяя полоса с белой окантовкой. У футболки классический V-образный воротник и ретро-манжеты и легендарный логотип RTL.

Сезон 1975/76 для «ПСЖ» отмечен победой над «Сент-Этьеном» в матче, где можно отметить два гола Мустафы Далеба и выдающуюся игру 19-летнего Лионеля Жюстье. Также в этот период Жюст Фонтен был назначен тренером команды, что стало важным шагом в развитии клуба.