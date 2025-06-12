Де Брюйне прошел медосмотр для «Наполи» и отправился подписывать контракт

Кевин де Брюйне в ближайшее время подпишет контракт с «Наполи».

Экс-полузащитник «Манчестер Сити », покинувший клуб на правах свободного агента, сегодня прибыл в Италию.

Бельгийский игрок прошел медосмотр и отправился на подписание соглашения с новым клубом.

Сообщалось, что 33-летний футболист заключит контракт по схеме «2+1» с зарплатой 5 млн евро в год.

В сезоне-2024/25 бельгиец забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 28 матчах АПЛ . Его подробная статистика – здесь .