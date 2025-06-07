💣 «А кем его заменить?» В Италии назвали сумму, за которую «ПСЖ» продаст Доннарумму. Но главный вопрос в другом 😳

Крупное итальянское издание Repubblica сообщает, что Джанлуиджи Доннарумма все-таки может покинуть «ПСЖ».

Газета пишет, что руководство парижского клуба обозначило сумму, за которую готово отпустить игрока – €40 млн.

Более подробной информации нет. Но инсайд поднял волну фанатских обсуждений.

💭 «Зачем они продают его в первую очередь?»

💭 «После такого сезона?»

💭 «Спасибо Норвегии».

💭 «С кем играть-то тогда?»

💭 «И купим Онана».

💭 «А кем его заменить?»

Да, никто не вспомнил про Матвея Сафонова.