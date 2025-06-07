💣 «А кем его заменить?» В Италии назвали сумму, за которую «ПСЖ» продаст Доннарумму. Но главный вопрос в другом 😳
Крупное итальянское издание Repubblica сообщает, что Джанлуиджи Доннарумма все-таки может покинуть «ПСЖ».
Газета пишет, что руководство парижского клуба обозначило сумму, за которую готово отпустить игрока – €40 млн.
Более подробной информации нет. Но инсайд поднял волну фанатских обсуждений.
💭 «Зачем они продают его в первую очередь?»
💭 «После такого сезона?»
💭 «Спасибо Норвегии».
💭 «С кем играть-то тогда?»
💭 «И купим Онана».
💭 «А кем его заменить?»
Да, никто не вспомнил про Матвея Сафонова.