«Что несет этот парень?» Серхио Рико рассказал, как после выхода из комы общался с Рамосом по видеосвязи

Весной с Серхио Рико произошел несчастный случай. Голкипер попал в больницу, где провел 82 дня, из них 19 дней испанец находился в состоянии искусственной комы.

В беседе с изданием DAZN он поделился своими воспоминаниями:

«Я помню только один сон. Там было две улицы, я шел в одном направлении и видел, как мой отец идет в другом направлении. Я звала его «папа, папа», но он мне не ответил. Я поговорил об этом с друзьями-психологами, и они сказали мне, что мое время еще не пришло.

Также Рико рассказал, что в больнице он общался с Серхио Рамосом по видеосвязи. Сознание возвращалось к Рико медленно, поэтому иногда защитник не мог понять, о чем говорит вратарь:

«Я начинал ему рассказывать, что утром ходил в супермаркет и встретил его родителей. А Серхио смотрел на меня и, наверное, думал «Что несет этот парень?» Я сказал ему: «А может, этого и не было, не обращай на меня слишком много внимания». Но он ни разу не сказал мне: «Серхио, очнись, ты в больнице!»

Контракт Рико с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Испанец надеется, что к этому времени сможет вернуться к тренировкам с командой.

Здоровья!