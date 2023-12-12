Москардо уже в Париже! Бразилец решил провести отпуск в столице Франции, но у фанатов «ПСЖ» есть другое объяснение

«ПСЖ» давно называют будущим клубом юного полузащитника «Коринтианса» Габриэла Москардо.

Теперь эти слухи приобрели новый уровень, ведь бразилец и сам приехал в Париж, где решил провести отпуск со своей девушкой.

Даже если вспомнить, что Париж - столица романтики, то не стоит исключать вероятность переговоров игрока с «ПСЖ», ведь вряд ли французская столица в декабре является самым привлекательным местом для посещения.

Ранее «ПСЖ» предлагал «Коринтиансу» €22 млн, но бразильский клуб отказался.