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Москардо уже в Париже! Бразилец решил провести отпуск в столице Франции, но у фанатов «ПСЖ» есть другое объяснение

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«ПСЖ» давно называют будущим клубом юного полузащитника «Коринтианса» Габриэла Москардо.

Теперь эти слухи приобрели новый уровень, ведь бразилец и сам приехал в Париж, где решил провести отпуск со своей девушкой.

Даже если вспомнить, что Париж - столица романтики, то не стоит исключать вероятность переговоров игрока с «ПСЖ», ведь вряд ли французская столица в декабре является самым привлекательным местом для посещения.

Ранее «ПСЖ» предлагал «Коринтиансу» €22 млн, но бразильский клуб отказался.

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