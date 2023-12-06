«Килиан необыкновенен»: Дешам признает важность Мбаппе для сборной Франции

В интервью изданию Le Parisien Дидье Дешам не стал скрывать, как для сборной Франции важен ее капитан. При этом главный тренер «синих» подчеркивает значимость всего коллектива:

«Если команде повезло иметь выдающегося игрока, как в нашем случае, мне кажется нормальным рассчитывать на него, не так ли? Это касается и нашей сборной, и всех других команд.

Килиан необыкновенен. Настолько необыкновенен, что появляются разговоры о том, что наша эффективность в атаке полностью зависит от него. Да, Килиан очень эффективен, но это не мешает нам полагаться на разных бомбардиров».

Любопытно, что на подобный вопрос недавно пришлось отвечать Луису Энрике: «Сейчас у нас забивают многие футболисты. Да, мы зависим от Килиана, но другие игроки тоже забивают».

Мбаппе провел 19 матчей за столичный клуб в этом сезоне. На его счету – 18 голов и 2 ассиста.

В ноябрьский международный перерыв Килиан оформил хет-трик в матче с Гибралтаром. Тогда Франция одержала над соперником историческую победу со счетом 14:0. С Грецией Килиан отыграл лишь 26 минут.