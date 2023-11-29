📸 После ошибки Доннаруммы «ПСЖ» пропустил от «Ньюкасла». Оборона парижан тоже подкачала

«ПСЖ» проводит ответный матч с «Ньюкаслом», но игра идет не по сценарию парижан. Сперва роскошный шанс упустил Мбаппе.

А на 24-й минуте ошибся Доннарумма, но, надо сказать, оборона «ПСЖ» тоже подкачала. Ливраменто без каких-либо проблем обошел четверых подопечных Энрике, а затем с той же легкостью отдал мяч Альмирону.

Мигель мощно прострелил с линии. Доннарумма сумел отразить этот удар, но мяч выбил точно в ноги Исаку, который и распечатал ворота хозяев.

Итальянский голкипер совершил похожую ошибку в матче чемпионата против «Монако». Тогда забить удалось Минамино, а Джиджи пришлось извиняться перед фанатами за неудачную игру.

Первый тайм закончился с минимальным преимуществом «Ньюкасла». В группе F ситуация очень напряженная, ведь до пятого тура каждая команда отставала от предыдущей лишь на одно очко.