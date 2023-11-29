ПСЖ
Блог

📸 После ошибки Доннаруммы «ПСЖ» пропустил от «Ньюкасла». Оборона парижан тоже подкачала

Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма
Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
лига 1 Франция лига 1 Франция
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Александер Исак Александер Исак
Футбол Футбол

«ПСЖ» проводит ответный матч с «Ньюкаслом», но игра идет не по сценарию парижан. Сперва роскошный шанс упустил Мбаппе.

А на 24-й минуте ошибся Доннарумма, но, надо сказать, оборона «ПСЖ» тоже подкачала. Ливраменто без каких-либо проблем обошел четверых подопечных Энрике, а затем с той же легкостью отдал мяч Альмирону.

Мигель мощно прострелил с линии. Доннарумма сумел отразить этот удар, но мяч выбил точно в ноги Исаку, который и распечатал ворота хозяев.

Итальянский голкипер совершил похожую ошибку в матче чемпионата против «Монако». Тогда забить удалось Минамино, а Джиджи пришлось извиняться перед фанатами за неудачную игру.

Первый тайм закончился с минимальным преимуществом «Ньюкасла». В группе F ситуация очень напряженная, ведь до пятого тура каждая команда отставала от предыдущей лишь на одно очко.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maksat S
Доллар дырка
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arthur Jacob
Он и в сборной постоянно косячит уже давно. Не пойму почему не играет в основе Викарио, или тот же Проведел
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Johny Shubinskiy
Повзрослел Доллар, авансы закончились. На деле слабый, по современным меркам, вратарь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArdaTuran
Ответ Arthur Jacob
Он и в сборной постоянно косячит уже давно. Не пойму почему не играет в основе Викарио, или тот же Проведел
Просто Днорарума - распиаренный, Викарио - сильно недооцененный, а Проведель - наполовину русский, навряд ли итальянцы, которые всегда славились одной из лучших вратарских школ в мире, ставить полукровку на позицию основного голкипера сборной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arthur Jacob
Ответ ArdaTuran
Просто Днорарума - распиаренный, Викарио - сильно недооцененный, а Проведель - наполовину русский, навряд ли итальянцы, которые всегда славились одной из лучших вратарских школ в мире, ставить полукровку на позицию основного голкипера сборной.
Ну Доннарумма вообще то Неаполитанец, а к ним и к остальным южанам итальянцы относятся примерно так как в России к данам или к чеченцам ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий