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Новые подробности из матча Бразилия - Аргентина: перед началом встречи Ди Мария плевал в бразильских болельщиков💦

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Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
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Правда, те первые начали.

Матч Бразилия – Аргентина не начался вовремя из-за фанатских беспорядков. На одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт, когда исполнялись национальные гимны двух стран. Стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей.

Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Находившиеся на трибуне аргентинские фанаты схлестнулись со служителями правопорядка и зрителями-бразильцами. В полицейских бросались различными предметами, были выломаны некоторые кресла.

А перед матчем Анхель Ди Мария вступил в конфликт с бразильскими фанатами и даже попытался в них плюнуть. Попал или нет - неизвестно.

1 комментарий

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Egorushka56
При всём желании он бы так высоко слюну не поднял)
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