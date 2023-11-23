Новые подробности из матча Бразилия - Аргентина: перед началом встречи Ди Мария плевал в бразильских болельщиков💦

Правда, те первые начали.

Матч Бразилия – Аргентина не начался вовремя из-за фанатских беспорядков. На одной из трибун «Мараканы» произошел конфликт, когда исполнялись национальные гимны двух стран. Стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей.

Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Находившиеся на трибуне аргентинские фанаты схлестнулись со служителями правопорядка и зрителями-бразильцами. В полицейских бросались различными предметами, были выломаны некоторые кресла.

А перед матчем Анхель Ди Мария вступил в конфликт с бразильскими фанатами и даже попытался в них плюнуть. Попал или нет - неизвестно.