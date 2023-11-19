ПСЖ
Блог

Мбаппе рассказал, как ему удалось забить с 40 метров. У Дешама нашлась более любопытная теория

ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
квалификация Евро-2024 квалификация Евро-2024
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Юссуф Фофана Юссуф Фофана
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Дидье Дешам Дидье Дешам
Футбол Футбол

Франция разгромила Гибралтар со счетом 14:0 – крупнейший результат в истории «синих» и отборов Евро.

Килиан Мбаппе оформил хет-трик из голов и ассистов. Нападающий «ПСЖ» обошел Гризманна и поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров сборной Франции с 46 мячами на счету.

Один гол капитана «синих» в матче с Гибралтаром вышел особенно эффектным. Килиан забил с дальней дистанции пушечным выстрелом.

Сборная Франции сообщила, что Мбаппе забил с 50-ти метров. Портал Actu Ligue 1 называет более скромное, но не менее внушительное значение – 42 метра. Сам нападающий уверен, что отправил мяч в сетку с 44-х метров. В любом случае выглядело впечатляюще.

После матча у Килиана спросили, является этот гол случайностью, или француз все спланировал. Капитан сборной скромничать не стал:

«Я смотрел на вратаря в течение 20 минут. Все это время он был впереди, выходил из ворот, а я не мог понять, почему он это делает. Потом в дело пошли инстинкты. Когда Юссуф [Фофана] отдал мне мяч, я сразу понял, что собираюсь сделать. 44 метра, да, это талант».

У Дешама, однако, есть более любопытная теория о голе подопечного: «Не так давно Килиан был на чемпионате мира по регби, вот он и вдохновился».

А как вам гол Мбаппе?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Айнура Ахметова
Красивый гол
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий