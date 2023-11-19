Мбаппе рассказал, как ему удалось забить с 40 метров. У Дешама нашлась более любопытная теория

Франция разгромила Гибралтар со счетом 14:0 – крупнейший результат в истории «синих» и отборов Евро.

Килиан Мбаппе оформил хет-трик из голов и ассистов. Нападающий «ПСЖ» обошел Гризманна и поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров сборной Франции с 46 мячами на счету.

Один гол капитана «синих» в матче с Гибралтаром вышел особенно эффектным. Килиан забил с дальней дистанции пушечным выстрелом.

Сборная Франции сообщила, что Мбаппе забил с 50-ти метров. Портал Actu Ligue 1 называет более скромное, но не менее внушительное значение – 42 метра. Сам нападающий уверен, что отправил мяч в сетку с 44-х метров. В любом случае выглядело впечатляюще.

После матча у Килиана спросили, является этот гол случайностью, или француз все спланировал. Капитан сборной скромничать не стал:

«Я смотрел на вратаря в течение 20 минут. Все это время он был впереди, выходил из ворот, а я не мог понять, почему он это делает. Потом в дело пошли инстинкты. Когда Юссуф [Фофана] отдал мне мяч, я сразу понял, что собираюсь сделать. 44 метра, да, это талант».

У Дешама, однако, есть более любопытная теория о голе подопечного: «Не так давно Килиан был на чемпионате мира по регби, вот он и вдохновился».

А как вам гол Мбаппе?