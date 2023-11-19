Заир-Эмери стал самым юным автором гола сборной Франции более чем за сто лет. Но вместо празднования Уоррен рухнул на поле в слезах

Не о таком он мечтал.

17-летний Заир-Эмери бьет рекорды. После успешного старта сезона он получил первый вызов в сборную Франции, и для юного игрока это был по-настоящему особенный момент.

В первом же матче он получил место в стартовом составе. Выйдя с первой минуты в игре против Гибралтара, Уоррен стал самым юным дебютантом сборной Франции с 1914 года.

Но на этом достижения не закончились. На 16-й минуте встречи он забил и стал самым юным автором гола с того же 1914 года. Однако этот момент триумфа для юного Заира-Эмери был омрачен травмой.

Как только полузащитник замкнул идеальный пас Кингсли Комана, ему в лодыжку в подкате влетел игрок Гибралтара Итан Сантос.

Мяч залетел в ворота, а вот Уоррен рухнул на газон в слезах.

Поначалу никто не понял, что произошло. Тюрам даже упал на травмированного Заира-Эмери, думая, что он так празднует свой дебютный гол.

Сантос получил за свой поступок красную карточку, но случившееся это не исправит. 17-летний игрок покинул стадион в сопровождении медицинских работников, а после Дешам сообщил, что у него сильный отек.

Столько радости, боли и печали всего лишь за 60 секунд.