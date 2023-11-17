🔥 «Успехи Холанда не сопоставимы с победой Месси на ЧМ». Мбаппе считает, что Лионель заслуженно выиграл восьмой «Золотой мяч»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о справедливости вручения восьмого «Золотого мяча» Лионелю Месси.

«Месси должен был выиграть «Золотой мяч». Он победил на чемпионате мира, он один из величайших в истории, если не величайший, для меня.

У Холанда был отличный сезон, как и у меня, но это не сопоставимо с победой в Лео на ЧМ. Месси заслужил это», - заявил Мбаппе.

Напомним, что Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона 2022/23. Аргентинец выиграл награду в восьмой раз.