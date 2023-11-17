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🔥 «Успехи Холанда не сопоставимы с победой Месси на ЧМ». Мбаппе считает, что Лионель заслуженно выиграл восьмой «Золотой мяч»

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о справедливости вручения восьмого «Золотого мяча» Лионелю Месси.

«Месси должен был выиграть «Золотой мяч». Он победил на чемпионате мира, он один из величайших в истории, если не величайший, для меня.

У Холанда был отличный сезон, как и у меня, но это не сопоставимо с победой в Лео на ЧМ. Месси заслужил это», - заявил Мбаппе.

Напомним, что Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона 2022/23. Аргентинец выиграл награду в восьмой раз.

1 комментарий

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Domian
ЧМ - величайший турнир в истории спорта.
Аудитория ЧМ более 5 миллиардов.
Финал 2022 смотрели по данным Форбс 3,5 миллиарда.
Ни один турнир по масштабу, тсторическому наследию, глобальности даже не рядом.
А когда игрок выступает как Месси 2022, Диего 1986, Пеле 1970, то ни у кого нет шансов на ЗМ, хотя после завоевания короны мира ЗМ не имеет значения ибо ЧМ - вершина всего.
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