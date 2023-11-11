Первый день Заира-Эмери в сборной. Волновался по пути, приехал самый первый и обнимался с Тьерри Анри

Уоррен Заир-Эмери блистает в составе «ПСЖ» в новом сезоне, и своими успехами он заслужил вызов во взрослую сборную Франции, с чем его громко поздравили партнеры по команде.

В воскресенье клубы отыграли свои последние матчи перед перерывом, и игроки со всего мира отправились в свои национальные команды. Уоррен тоже поспешил отправиться в Клерфонтен, чтобы впервые присоединиться к своим страшим товарищам.

Клубные медиа снимали 17-летнего полузащитника по пути на базу.

«Я отлично себя чувствую. Очень счастлив поехать в сборную. Это будет мой первый раз, и это всегда нечто особенное. Посмотрим, как все пройдет. Я никогда не был в Клерфонтене, никогда не был внутри, так что я жду этого с нетерпением.

Я хорошо одет, у меня славная прическа, так что получатся отличные фотки».

Снимки правда получились отличные, учитывая, что фотографы могли сосредоточиться только на Уоррене. Ведь он приехал раньше всех остальных игроков.

В первые же часы Заира-Эмери пришел проведать Тьерри Анри, под чьим руководством он выступал в молодежке.

Надо же проверить, не обижают ли старшие.

Верим, что этот вызов первый из многих!