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«Невероятно зрел для своего возраста»: Кристоф Гальтье восхищен Заиром-Эмери

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Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
Уоррен Заир-Эмери Уоррен Заир-Эмери
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Заир-Эмери получил свой первый вызов в основу сборной Франции. 17-летний полузащитник получает комплименты от всех подряд.

Энрике называет юношу бриллиантом, а Тьерри Анри, тренер молодежки «синих», утверждает, что может говорить о Уоррене часами.

Очередь хвалить Заира-Эмери дошла до экс-тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье:

«Он невероятно зрел для своего возраста. Это видно на тренировках и в матчах, он неуязвим для давления, у него есть способность оставаться сосредоточенным на том, что он должен делать. Он знает свои сильные стороны, знает, в каких областях ему еще нужно развиваться. Он не такой, как все. Особенный».

В этом сезоне юноша провел за парижан 14 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов. Впереди у игрока матч чемпионата с «Реймсом», а затем начнется международный перерыв. В ноябре подопечные Дешама встретятся с Гибралтаром и Грецией.

Согласны с мнением Гальтье о Уоррене?

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