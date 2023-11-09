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«Ты заслужил!» Игроки «ПСЖ» эпично поздравили Заира-Эмери с первым вызовом в сборную

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Шокировали Уоррена.

17-летний Заир-Эмери блистает в новом сезоне. Полузащитник стал ключевым игроком команды Луиса Энрике и показывает впечатляющую результативность — у него 2 гола и 5 ассистов в 14 матчах за парижский клуб.

Совсем неудивительно, что после такого старта главный тренер сборной Франции Дидье Дешам тоже захотел заполучить юную звезду в свою команду. В четверг босс национальной команды озвучил состав на ноябрьские матчи квалификации Евро, и Уоррен попал в заявку.

Французские игроки «ПСЖ» не могли не поздравить своего юного товарища с поворотным моментом в его карьере. Пока Уоррен смотрел по телевизору, как Дешам называет его имя, остальные члены команды ворвались в комнату и с криками завалились к полузащитнику на кровать для коллективных обнимашек.

В конце Мбаппе многозначительно сказал 17-летнему товарищу: «Ты это заслужил».

У него еще так много впереди!

1 комментарий

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jan big
И травмировали его
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