Ему 17 и он впечатляет. Сумасшедшие цифры Уоррена Заира-Эмери в «ПСЖ»

Только начинает карьеру.

Новый сезон для хавбека «ПСЖ» Уоррена Заира-Эмери складывается наилучшим образом. В свои 17 лет он уже капитан сборной Франции U21 и стал постоянным игроком основы команды Луиса Энрике.

В возрасте 17 лет и 235 дней после матча с «Брестом» француз стал самым молодым полузащитником, который принял участие в 5 голах − 3 гола и 2 голевые передачи. Он побил рекорд, который принадлежал некому Эдуардо Камавинга (17 лет и 293 дня).

Уроженец Монтрея также самый часто используемый игрок в топ-5 европейских лиг, если считать с начала года. На сегодня день у него в активе 35 матчей в Лиге 1.

Наконец, Уоррен Заир-Эмери накопил больше игрового времени (1656 минут), чем все остальные игроки 2006 года рождения вместе взятые (1227).