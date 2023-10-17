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«Матч с «ПСЖ» будет особенным»: Майк Меньян рассказал о предстоящей встрече с экс-клубом

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Встреча «ПСЖ» и «Милана» в Лиге чемпионов однозначно подарит фанатам несколько любопытных сюжетных линий. Как минимум будет интересно наблюдать за противостоянием братьев Эрнандесов.

Этот матч станет особенным еще и для Майка Меньяна – экс-игрока парижан. Голкипер попал в систему «ПСЖ» в 2009 году, но до основы команды так и не дорос.

Из второй команды «ПСЖ» Майк перебрался в «Лилль», в 2021 году вратарь оказался в «Милане». Судьба вновь свела Меньяна и парижан, но теперь французу придется сыграть против своей бывшей команды в рамках Лиги чемпионов.

Майк признался, что ждет этой встречи:

«Всегда приятно возвращаться домой, будь то Лилль или Париж. Матч с «ПСЖ» будет особенным. На трибунах будут семья, друзья. Мне нужно будет оставаться сосредоточенным и не поддаваться эмоциям».

После двух туров ЛЧ группу F возглавляет «Ньюкасл», следом идет «ПСЖ», на третьем месте расположился «Милан», а замыкает четверку дортмундская «Боруссия». Встреча «россонери» и парижан назначена на 25 октября.

Кто одержит победу в противостоянии бывшей и нынешней команд Меньяна?

1 комментарий

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Janture Beckjan
Забыли про Доннарумму и Флоренци
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