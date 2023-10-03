Дешам встал на защиту критикуемого игрока «ПСЖ» и сборной Франции. Речь не о Мбаппе

Совсем скоро начнется международный перерыв. Дешам уже определился с игроками сборной Франции, которые отправятся на ближайшие матчи. В заявку «синих» попал и новичок «ПСЖ» Дембеле.

После перехода в столичный клуб Усман провел уже восемь матчей, но забить до сих пор не сумел. Напомним, парижане заплатили за вингера 50,4 млн евро. Француз подвергается критике как со стороны болельщиков, так и со стороны экспертов.

На защиту игрока встал Дешам. Тренер сборной объяснил, чего не хватает Дембеле:

«Если бы он конвертировал все, что делает, в голы, его игра приобрела бы еще больший вес и ценность. При этом я не умаляю его умение дестабилизировать соперника, и он это прекрасно знает».

Дидье даже нашел для вингера смягчающие обстоятельства :

«Все его захватывающие спринты, безусловно, требуют серьезных усилий. После таких усилий тяжело мгновенно показать исключительную технику. Но он отлично знает, что у него есть возможности для прогресса в этом аспекте».

А как вам старт Усмана в «ПСЖ»?