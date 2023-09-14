В середине августа Серхио Рико выписали из больницы, где голкипер провел 82 дня после несчастного случая.

19 дней он находился в состоянии искусственной комы, а в палате интенсивной терапии провел больше месяца. По сведениям The Athletic, с момента госпитализации Серхио похудел более чем на 20 кг.

Наконец испанец оказался дома, рядом с родными. В гости к семье Рико приехал Нассер Аль-Хелайфи. Жена голкипера поделилась фото в соцсетях:

«Большая честь принимать президента в нашем доме. Спасибо за визит».

Серхио дал первое интервью после случившегося – он поговорил с пресс-службой «ПСЖ». Вратарь признался, что выйдя из комы, первым делом подумал о футболе:

«Первой мыслью было то, смогу ли я играть в футбол. Я проснулся в больничной палате, не мог двигаться, вокруг меня были все эти экранчики, перфузия в руке и все такое. Первое, что я должен был узнать, это смогу ли я играть в футбол. Это был мой первый вопрос врачу.

Вся моя жизнь сконцентрирована вокруг футбола. И мне было тяжело думать о чем-то, кроме футбола. Я ведь кроме футбола ничем не занимался. Именно об этом я думал все это время».

Рико поблагодарил всю семью «ПСЖ» за поддержку в столь тяжелый период:

«Приятно получать все эти слова поддержки. Я получил сообщения от всех моих товарищей по команде, от коллег по клубу, от президента, от Луиша Кампуша, от всех. Все в клубе отправляли мне слова поддержки и силы. Они тратили свое время, особенно во время отпуска, летом, чтобы отправлять мне сообщения, поддерживать меня.

Это меня очень тронуло, как и жесты моих одноклубников, их празднование голов, факт ношения моей футболки. Это видно на видео из раздевалки, на всех футболках написано мое имя. Все это меня очень трогает, это большая честь, и я горжусь тем, что являюсь частью такой семьи.

Я очень хочу поблагодарить их всех лично за их сообщения, за то, что они нашли время, чтобы поддержать меня в столь трудное время».

Наконец, Рико рассказал, когда фанатам ждать его возвращение в футбол:

«22 сентября у меня будет еще один медицинский тест. Надеюсь, доктор даст мне немного больше свободы для занятий спортом. Что-то, что подготовит меня к скорейшему возвращению. Моя конечная цель – вернуться в строй до конца сезона. Мое желание – вернуться в Париж».

Приятно видеть, что Серхио не теряет веру в лучшее. Здоровья!