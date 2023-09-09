Итальянский полузащитник Марко Верратти перешел в катарский клуб «Аль-Араби», покинув «Пари Сен-Жермен» после 11 лет в Париже. «Аль-Араби» выложил 45 миллионов евро, чтобы подписать 30-летнего футболиста.

Верратти перешел в «ПСЖ» из «Пескары» за 12 миллионов евро в 2012 году, и провел за парижан 416 матчей.

Жена полузащитника Джессика Аиди отреагировала на перемены в социальных сетях:

«Йаллааа! Пусть начнется новое приключение!».

Верратти будет играть под «7» номером за «Аль-Араби», о чем свидетельствует фото, которое Джессика разместила в социальных сетях.

Уверены, что при поддержке красотки Джессики, Марко добьется успеха в новом клубе.