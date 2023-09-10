😂 «Должно быть, это были жесткие переговоры». Фанаты обсуждают хитрый трансфер «ПСЖ»: Верратти уезжает в Катар за €45 млн
По информации Фабрицио Романо, Марко Верратти в шаге от переезда в Катар.
«Марко Верратти в «Аль-Араби»! Уже есть устное соглашение с итальянским полузащитником, который должен подписать контракт с катарским клубом. Верратти поедет в Доху в ближайшие 24 часа. «ПСЖ» принял предложение в €45 млн», - написал инсайдер.
Поклонники с сомнением подошли к этой новости.
💭 ArabicDial: «Подделываем финансовую бухгалтерию. Обожаю».
💭 Slixx: «Самый переоцененный полузащитник всех времен».
💭 Sam101294: «Эй, смотрите, мы получили 45 млн за ненужного игрока. Разве это не великолепная работа? Президент клуба тесно связан с семьей Аль-Тани, владеющей канарской командой. Это достойно расследования».
💭 Zuzu2020: «Это один из способов обойти FFP. Продаем игроков сами себе».
💭 Valai: «Этим летом они уже продали одного игрока катарскому клубу. Ничего такого в этом нет. Катарцы помогают катарцам».
💭 Rockyflame458: «Должно быть, это были жесткие переговоры».
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