По информации Фабрицио Романо, Марко Верратти в шаге от переезда в Катар.

«Марко Верратти в «Аль-Араби»! Уже есть устное соглашение с итальянским полузащитником, который должен подписать контракт с катарским клубом. Верратти поедет в Доху в ближайшие 24 часа. «ПСЖ» принял предложение в €45 млн», - написал инсайдер.

Поклонники с сомнением подошли к этой новости.

💭 ArabicDial: «Подделываем финансовую бухгалтерию. Обожаю».

💭 Slixx: «Самый переоцененный полузащитник всех времен».

💭 Sam101294: «Эй, смотрите, мы получили 45 млн за ненужного игрока. Разве это не великолепная работа? Президент клуба тесно связан с семьей Аль-Тани, владеющей канарской командой. Это достойно расследования».

💭 Zuzu2020: «Это один из способов обойти FFP. Продаем игроков сами себе».

💭 Valai: «Этим летом они уже продали одного игрока катарскому клубу. Ничего такого в этом нет. Катарцы помогают катарцам».

💭 Rockyflame458: «Должно быть, это были жесткие переговоры».