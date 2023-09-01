Леонардо работал с Месси и Неймаром в качестве спортивного директора «ПСЖ» в период с 2019 по 2022 год, бразилец настаивает на том, что клуб подвел дуэт суперзвезд.

«Им нужно чувствовать себя комфортно. Этим игрокам нужно хорошее настроение, им нужно чувствовать поддержку, им нужно признание. Клуб и тренер должны это обеспечить», — сказал Леонардо бразильскому изданию Ge.

Бывший спортивный директор был недоволен тем, что в раздевалке «ПСЖ» была битва эго.

«Эти ребята обладают невероятным талантом. Они решают больше проблем, чем создают. Есть люди, с которыми гораздо сложнее иметь дело. Работа клуба заключается в том, чтобы обеспечить лидерам команды комфортные условия. И она не была проделана».

Месси присоединился к Неймару на «Парк де Пренс», чтобы вместе с Килианом Мбаппе сформировать грозное атакующее трио и принести команде долгожданную победу в Лиге чемпионов. Однако их попытки оказались неудачными. Ранее летом Месси заявил, что был «несчастлив» во время своего двухлетнего пребывания в Париже, а Неймар говорил, что он и аргентинская суперзвезда прошли через «ад» во французской столице.