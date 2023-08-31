Заир-Эмери продолжает покорять фанатов. Уоррен находится в системе «ПСЖ» с 8 лет и громко говорит о своей любви к столичному клубу.

Но все же на первом месте для 17-летнего полузащитника стоит семья. А особенное место в его сердце занимает бабушка. Журналисты Téléfoot взяли у игрока большое интервью. В какой-то момент парню показали милое видеообращение его бабушки:

«Маленькое послание просто чтобы сказать, что я тобой горжусь. Горжусь всем, что ты делаешь, что ты еще сделаешь. Продолжай и оставайся таким, какой ты есть. Никогда себе не изменяй. Крепко тебя целую».

От таких теплых слов Уоррен прослезился и рассказал, что бабушка играет важную роль в его жизни:

«Она всегда была рядом со мной. Когда папа не мог меня забрать, бабушка была рядом. Ее здесь все знают, в «ПСЖ». Все ее знают! И все говорят мне заботиться о ней, ведь всё, что она делает для меня, для всех остальных, просто потрясающе».

Как известно, нет ничего важнее семьи.