Заир-Эмери стал гостем программы Téléfoot, выходящей на французском ТВ. Среди прочего юноша очень тепло высказался о «ПСЖ».

17-летний полузащитник заявил, что готов связать весь свой профессиональный путь со столичным клубом:

«Когда я маленьким ходил на матчи, мечтал играть за «ПСЖ». Я всегда мечтал провести всю свою карьеру в «ПСЖ» и завоевать с этим клубом все возможные трофеи. Возможно ли, что я всю карьеру проведу в Париже? Ну да, почему бы и нет»!

Уоррен находится в системе клуба с 8 лет. Летом прошлого года он подписал свой первый профессиональный контракт с «ПСЖ». После матча с «Лансом» юноша вместе с ультрас исполнил известный парижский заряд.

Пока полузащитник не заработал статус основного игрока. В минувшем сезоне он провел 31 матч, в которых забил лишь 2 гола. В новой кампании игрок успел записать на свой счет ассист.

В любом случае приятно, что молодой футболист горит желанием выступать за родной клуб.