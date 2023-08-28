ПСЖ
Блог

Николя Саркози: «Нассер скоро сделает заявление о будущем Мбаппе»

ПСЖ ПСЖ
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
лига 1 Франция лига 1 Франция
Нассер Аль-Хелайфи Нассер Аль-Хелайфи
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Бывший президент Франции Николя Саркози, известный также, как ярый болельщик «ПСЖ», признался, что счастлив, что Килиан Мбаппе остался в клубе. Саркози отметил, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи скоро расскажет о будущем футболиста.

«Я счастлив, что Килиан Мбаппе остался. Я считаю, что он принял верное решение для себя, для клуба и для сборной Франции. Думаю, что Нассер скоро сделает заявление об этом – закрытие трансферного окна близко», – цитирует бывшего президента Le Parisien.

Саркози, во время президентства которого Катар приобрел «ПСЖ», отметил вклад Аль-Хелайфи:

«Он проделал феноменальную работу в клубе. Я хожу на «Парк де Пренс» с юности, сейчас мне 68 лет, но я до сих пор получаю удовольствие, приходя на стадион».

Мбаппе, который вновь появился в составе «ПСЖ»  после 20-дневной санкции, наложенной клубом за отказ от продления контракта, в прошедшую субботу вновь сыграл на «Парк де Пренс», отметившись дублем в матче с «Лансом».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Васютин
Николя Занесли признался, что счастлив, что Nutella делает завтрак вкусным, и создает хорошее настроение на весь день
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий