Бывший президент Франции Николя Саркози, известный также, как ярый болельщик «ПСЖ», признался, что счастлив, что Килиан Мбаппе остался в клубе. Саркози отметил, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи скоро расскажет о будущем футболиста.

«Я счастлив, что Килиан Мбаппе остался. Я считаю, что он принял верное решение для себя, для клуба и для сборной Франции. Думаю, что Нассер скоро сделает заявление об этом – закрытие трансферного окна близко», – цитирует бывшего президента Le Parisien.

Саркози, во время президентства которого Катар приобрел «ПСЖ», отметил вклад Аль-Хелайфи:

«Он проделал феноменальную работу в клубе. Я хожу на «Парк де Пренс» с юности, сейчас мне 68 лет, но я до сих пор получаю удовольствие, приходя на стадион».

Мбаппе, который вновь появился в составе «ПСЖ» после 20-дневной санкции, наложенной клубом за отказ от продления контракта, в прошедшую субботу вновь сыграл на «Парк де Пренс», отметившись дублем в матче с «Лансом».