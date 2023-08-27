В матче 3-го тура Лиги 1 «ПСЖ» дома обыграл «Ланс» со счетом 3:1. Мбаппе оформил дубль, а Асенсио забил первый гол за новую команду в официальной встрече.

Как известно, в прошлом сезоне у парижских ультрас были непростые отношения с клубом. Фанатов не устраивало поведение и боссов, и некоторых игроков. Недовольство болельщиков вылилось в несколько противоречивых акций.

К старту новой кампании активные фанаты и руководство «ПСЖ» успели помириться. Ромен Мабиль, президент Collectif Ultras Paris, заявил: «Сейчас у нас очень хорошие отношения с клубом».

После матча с «Лансом» некоторые футболисты парижан подошли к болельщикам. Особенно выделился 17-летний Заир-Эмери. Он взял в руки мегафон и вместе с ультрас исполнил популярный заряд Tous ensemble on chantera – «Споем все вместе».

Вот перевод заряда: «Споем все вместе о нашей любви, которая не иссякнет после стольких лет упорной работы и битв. О, «ПСЖ», для тебя мы сорвем свои голоса».

Для Заира-Эмери эти слова не пустой звук. Уоррен находится в системе клуба с 8 лет. Летом прошлого года он подписал свой первый профессиональный контракт с «ПСЖ».

Фанаты точно не остались равнодушными к столь страстному поступку игрока.