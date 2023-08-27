11 комментариев

В соцсети попал небольшой разговор, случившийся на одной из последних тренировок «ПСЖ», который не понравится фанатам «Барселоны».

Килиан Мбаппе спросил у Усмана Дембеле во время тренировки: «Ты приехал из «Барсы», почему ты не поешь?»

Усман не ответил, но зато это сделал защитник Люка Эрнандес: «Как эта дерьмовая команда может научить тебя петь?»

Сложно понять контекст разговора, но франкоязычные читатели смогут подтвердить факт.

Видимо, Люке Эрнандесу не светит трансфер в «Барсу».