11 комментариев

🤔 Мбаппе спросил у Дембеле, почему он, приехав из Каталонии, не поет во время тренировки? В ответ Килиан услышал, что «Барса» - дерьмовая команда 🤯
В соцсети попал небольшой разговор, случившийся на одной из последних тренировок «ПСЖ», который не понравится фанатам «Барселоны».
Килиан Мбаппе спросил у Усмана Дембеле во время тренировки: «Ты приехал из «Барсы», почему ты не поешь?»
Усман не ответил, но зато это сделал защитник Люка Эрнандес: «Как эта дерьмовая команда может научить тебя петь?»
Сложно понять контекст разговора, но франкоязычные читатели смогут подтвердить факт.
Видимо, Люке Эрнандесу не светит трансфер в «Барсу».
джога бонита?