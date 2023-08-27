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🤔 Мбаппе спросил у Дембеле, почему он, приехав из Каталонии, не поет во время тренировки? В ответ Килиан услышал, что «Барса» - дерьмовая команда 🤯

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В соцсети попал небольшой разговор, случившийся на одной из последних тренировок «ПСЖ», который не понравится фанатам «Барселоны».

Килиан Мбаппе спросил у Усмана Дембеле во время тренировки: «Ты приехал из «Барсы», почему ты не поешь?»

Усман не ответил, но зато это сделал защитник Люка Эрнандес: «Как эта дерьмовая команда может научить тебя петь?»

Сложно понять контекст разговора, но франкоязычные читатели смогут подтвердить факт.

Видимо, Люке Эрнандесу не светит трансфер в «Барсу».

11 комментариев

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Sweeet
Как футбольная команда может научить петь? То ли дело балет
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Barca-TM
Ваша команда со всеми миллиардами никогда не получит ни капли дерьма, как эта «дерьмовая команда», Неудачники.
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Михаил Зобнин
Ему и не светило
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Санитар-волк
Смысл публиковать это, не понимая контекста?
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Александр Молев
А в ПСЖ что сборная Бразилии с сурдо все сидят:поют и танцуют ...?
джога бонита?
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ЧИКО
Отвечать надо не на какие-то дурацкие слова какому-то кому-то, отвечать надо на поле. Хорошенко надо вставить ПСЖ при встрече и остальным тоже, вот тогда такие мелочи жизни как Эрнандес не смогут рот открыть. А пока, когда ПСЖ приезжает на Камп Ноу и Мбапе забивает безответных три гола, издевается будет каждый. Это нам, душой и сердцем фанам обидны эти оскорбления, а то тем, которые довели Барсу до такого состояния, и дали повод подонкам издеваться, безразлично. Своего нахапали и сидят в креслах спокойно. Вот в чём проблема!!!
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Даниил Гутин
Дерьмовая команда может быть потому, что уже через пару лет не сплавила его в какой-нибудь аутсайдер лиги, как полный хрусталь
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Виталий Поварещенков
Ответ Sweeet
Как футбольная команда может научить петь? То ли дело балет
Ну не скажи. Эрнандес играл в Баварии, в которой Упамекано брал уроки у оперного певца
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Mokka Keane
Ответ Umar Yunuszoda
Все правильно сказал
Раз ты понял прикол, то скажи мне, в чём его смысл? Причём тут футбольная команда и умение петь?
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