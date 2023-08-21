Счастливый конец саги?

По данным The Times, Килиан Мбаппе и «ПСЖ» достигли договоренности, согласно которой чемпионы Франции получат финансовую компенсацию в случае ухода форварда из клуба.

Устное соглашение последовало после серии бесед между игроков и президентом Насером Аль-Хелайфи. В конечном итоге все это выльется в подписание с 24-летним футболистом нового долгосрочного контракта с клубом.

Сложный компромисс был найден, как предполагается, по предложению самого капитана сборной Франции. Он предусматривает частичную компенсацию «ПСЖ» в размере примерно 150 млн фунтов ща последний год действующего двухсезонного контракта Мбаппе.

Переговоры о продлении договора на год или два уже начались, причем «ПСЖ» предлагает включить пункт о «гарантированной продаже».

В случае если Мбаппе не подпишет новый краткосрочный или долгосрочный контракт, он предложил отказаться от своих прав на около 100 млн. евро (85,5 млн. фунтов стерлингов) подписных и лояльных бонусов, причитающихся ему в этом сезоне. Эта сумма равна минимальной сумме, которую ПСЖ запрашивал за Мбаппе, выставив игрока на продажу в июне.

Теперь обе стороны заинтересованы в том, чтобы нападающий сыграл ключевую роль в сезоне-2023/24. По словам высокопоставленных источников в клубе, Мбаппе заявил Аль-Хелайфи, что он полностью готов к первому сезону под руководством нового тренера Луиса Энрике, что его цель − выиграть Лигу чемпионов в составе «ПСЖ», и что он не перейдет в другой клуб без компенсации парижанам за продажу.

Аль-Хелаифи, проконсультировавшись с Энрике и футбольным советником Луишем Кампушем, вернул Мбаппе в состав первой команды в минувшие выходные. Игрок уже вышел на поле в игре против «Тулузы» и забил пенальти.

В конце июля «ПСЖ» принял предложение «Аль-Хиляля» с рекордной суммой трансфера в 300 млн евро, но Мбаппе отказался обсуждать условия контракта с клубом Саудовской Профессиональной Лиги. «ПСЖ» также способствовал запросам со стороны клубов АПЛ и МЛС. В клубе считали, что Мбаппе уже согласовал выгодное соглашение о переходе в 2024 году в мадридский «Реал».