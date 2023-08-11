Голкипер «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико выписан из больницы через несколько месяцев после того, как получил опасную для жизни травму.

Почти три месяца назад вратарь упал с лошади и ударился головой в Испании. 29-летний Рико был доставлен в больницу в Севилье на вертолете и помещен в реанимацию из-за серьезных травм.

Как сообщает The Athletic, Рико перенес несколько медицинских операций. Ожидается, что бывший вратарь «Севильи» и «Фулхэма» продолжит реабилитацию в своем доме в Севилье. Возвращение в футбол на данном этапе не является приоритетом, но врачи не исключают, что он может снова играть.

«ПСЖ» поддержал Рико в последнем матче Лиги 1 в прошлом сезоне – имя вратаря появилось на спинах футболистов.

А игроки «Севильи» надели футболки с надписью: «Давай, Серхио, мы с тобой» перед финалом Лиги Европы против «Ромы».