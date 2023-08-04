Матч состоялся 17 лет назад.

Четырнадцатилетний Неймар в то время фанател от Роналдинью, который разрывал в «Барсе», а сам играл за «Сантос» и уже был известен на всю страну.

Молодой бразилец был так хорош, что Ромарио и Робинью пригласили его на благотворительный матч. Там Неймар забил красивый гол, а через несколько дней уже получил оффер от «Реала» - «Сантос» тут же добавил нулей к зарплате бразильца, чтобы через несколько лет продать его в «Барселону».