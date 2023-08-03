ПСЖ
Блог

Here we go! Фабрицио Романо раскрыл детали трансфера Гонсалу Рамуша в «ПСЖ»

Гонсалу Рамуш Гонсалу Рамуш
ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
лига 1 Франция лига 1 Франция
Бенфика Бенфика
Фабрицио Романо
Футбол Футбол

«ПСЖ» продолжает укреплять команду к старту сезона.

По данным RMC Sport, после трансфера Дембеле парижане планировали сосредоточиться на подписании Рамуша. Усман пока до столицы Франции не добрался, но «ПСЖ» уже сделал предложение «Бенфике» по португальцу.

Фабрицио Романо подтвердил переход нападающего и раскрыл детали сделки:

«Гонсалу Рамуш в «Пари Сен-Жермен», поехали! Достигнута устная договоренность о трансфере за 80 млн евро, документы готовятся.

Фиксированная сумма 65 млн евро и бонусные выплаты в размере 15 млн евро. Стороны договорились об аренде с правом обязательного выкупа в 2024 году. Медицинский осмотр пройдет на следующей неделе».

Что думаете о трансфере португальца?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий