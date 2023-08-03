«ПСЖ» продолжает укреплять команду к старту сезона.

По данным RMC Sport, после трансфера Дембеле парижане планировали сосредоточиться на подписании Рамуша. Усман пока до столицы Франции не добрался, но «ПСЖ» уже сделал предложение «Бенфике» по португальцу.

Фабрицио Романо подтвердил переход нападающего и раскрыл детали сделки:

«Гонсалу Рамуш в «Пари Сен-Жермен», поехали! Достигнута устная договоренность о трансфере за 80 млн евро, документы готовятся.

Фиксированная сумма 65 млн евро и бонусные выплаты в размере 15 млн евро. Стороны договорились об аренде с правом обязательного выкупа в 2024 году. Медицинский осмотр пройдет на следующей неделе».

Что думаете о трансфере португальца?