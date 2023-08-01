Бразилец быстро забыл Месси.

Летом «ПСЖ» купил у «Мальорки» за 22 млн евро полузащитника Ли Кан Ина. Он стал первым южнокорейским игроком в истории столичного клуба. Более того, до Ли за парижан вообще не выступали азиатские футболисты.

В столице Пятой республики полузащитник уже успел найти друга в лице Неймара. Правда, пока не совсем понятно, рад ли сам кореец такой дружбе, уж очень странно выглядят отношения Ли и Нея.

Сперва фанаты обратили внимание на видео, где бразилец слишком настойчиво пытается поправить новичку прическу, чуть ли не выдирая волосы Кан Ину. А в интернете начало появляться все больше контента с бразило-корейским дуэтом парижан.

Вот Неймар бьет новичка по ноге, привлекая внимание.

А вот они уже обнимаются на поле.

К дуэту присоединился Верратти. Корейцу немного досталось от одноклубников.

Неймар учит Ли правильно приветствовать трибуны.

Парни попытались сыграть в салочки, правда, Кан Ин быстро сдался.

В отношениях произошел разлад! Ли отказался жать Неймару руку.

Но не переживайте, парни помирились, уже ходят в обнимку.

В соцсетях фанаты обратили внимание на любопытную деталь. Они заметили, что Неймар носит футболку с автографом Ли.

Болельщики капнули глубже и выяснили, что после матча ЧМ между Южной Кореей и Бразилией Неймар и Ли обменялись футболками. Похоже, они уже тогда что-то знали.

Ну что скажете, дружбе быть?