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Жена Рико поделилась фотографиями из больницы, в которой лежит ее муж. Серхио сильно похудел

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Серхио Рико уже несколько месяцев лежит в больницы после несчастного случая, произошедшего с голкипером в самом конце сезона Лиги 1.

В начале июля испанец вышел из комы, он узнает своих родных и даже может с ними коммуницировать. Альба Силва, жена Серхио, держит болельщиков в курсе новостей о состоянии мужа.

Ранее девушка сообщила, что у голкипера все еще есть проблемы с речью. Альба поделилась фотографией милой записки, которую ей оставил Рико:

«Доброе утро, малышка. Нет сомнений в том, что я выбрал бы именно тебя еще тысячу раз. Ты мое самое большое сокровище. Люблю тебя всем сердцем».

К сожалению, голкипер вряд ли сможет вернуться на поле. По данным The Athletic, в реанимации мужчина каждую неделю терял примерно 30% мышечной массы. С момента госпитализации он похудел более чем на 20 кг. Это видно и на фотографии, которой поделилась Альба.

Хорошо, что в столь трудную минуту рядом с Серхио находятся любящие люди. Пожелаем Рико и его жене сил и здоровья.

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