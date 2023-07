Если на небесах только и говорят, что о море, то в футбольном мире не стихают обсуждения ситуации, сложившейся вокруг Мбаппе.

Как известно, «ПСЖ» исключил игрока из предсезонного тура по Японии и выставил футболиста на трансфер. За капитаном сборной Франции пришел «Аль-Хилаль», который совсем недавно пытался подписать Лео Месси. Провернуть трансфер аргентинца у саудовского клуба не вышло, теперь «Аль-Хилаль» предложил «ПСЖ» сумасшедшие 300 млн евро за другую суперзвезду столичного клуба.

Но Килиан переезжать на Ближний Восток не хочет и готов весь следующий сезон просидеть на скамейке запасных в Париже, утверждает Relevo.

Наконец Мбаппе прервал молчание. Француз красноречиво отреагировал на публикацию Янниса Адетокумбо. Баскетболист написал в соцсетях: «Аль-Хилаль», можете подписать меня. Я выгляжу, как Килиан Мбаппе».

В игру вступил сам Фабрицио Романо! Инсайдер репостнул публикацию баскетболиста со своим знаменитым Here we go.

Судя по тому, в каком темпе саудовские клубы разбирают европейских игроков, они не слишком разборчивы. Может, парижанам удастся вместо Мбаппе продать саудовцам Адетокумбо? Правда, сперва придется договориться с «Милуоки», за который выступает Яннис.

Такой поворот точно займет первое место в списке самых неожиданных концовок. Или возглавит топ пранков, вышедших из-под контроля.