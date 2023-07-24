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«Аль-Хилаль» уже начал переговоры с Мбаппе? Фабрицио Романо все объяснил

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«ПСЖ» продает Мбаппе. Пока «Мадрид» затаился и ждет удобной для себя возможности для трансфера Килиана, другие клубы уже вступили в борьбу за игрока.

По данным CBS Sports, на француза претендует «Манчестер Юнайтед». Фабрицио Романо сообщил, что «Аль-Хилаль» предложил «ПСЖ» за нападающего 300 млн евро, а самому игроку – безумную зарплату.

Итальянский инсайдер рассказал, как сейчас продвигается обсуждение трансфера:

«На данном этапе никаких переговоров между Мбаппе и «Аль-Хилалем» не ведется. Обсуждение идет между «Аль-Хилалем» и «ПСЖ».

«Аль-Хилаль» планирует предложить Килиану Мбаппе чистую зарплату в размере 200 млн евро в год.

Сумма могла вырасти до 700 млн евро только за счет включения в соглашение коммерческих сделок, за Мбаппе остается 100% прав на изображение».

Окажется ли Мбаппе в Саудовской Аравии? Когда в игру вступит «Реал»?

10 комментариев

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antonio_
Судя по прошлому продлению, игрок падок к деньгам, вот и увидим скоро, изменился он или нет.
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PokaNeBatya
вот думается мне ПСЖ мог купить Романо для публикаций таких вот новостей , учитывая какой авторитет имеет он в футбольной индустрии?
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Артём Поддубный
если согласиться идти в СА, думаю можно будет забыть что такой в перспективе номер один в мире вообще был. ему просто не для чего будет играть в футбол)
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Геннадий Чеботарев
Ответ Артём Поддубный
если согласиться идти в СА, думаю можно будет забыть что такой в перспективе номер один в мире вообще был. ему просто не для чего будет играть в футбол)
согласен. цыфры конечно космические и там реально может выдать из саудитов 500 лимонов за год.это цифра непостижимая. и если он согласится его глупо будет осуждать,так поступили бы 99,999% игроков. и с футболом через год-два можно завязывать и идти на пенсию.
но главное ,что этот цирк со стороны фифа ни кто не спешит прекращать. сейчас шейхи разрушают сам принцип футбола. потолок цены игроков и их зарплат нужен был ещё вчера.
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Артём Поддубный
Ответ Геннадий Чеботарев
согласен. цыфры конечно космические и там реально может выдать из саудитов 500 лимонов за год.это цифра непостижимая. и если он согласится его глупо будет осуждать,так поступили бы 99,999% игроков. и с футболом через год-два можно завязывать и идти на пенсию. но главное ,что этот цирк со стороны фифа ни кто не спешит прекращать. сейчас шейхи разрушают сам принцип футбола. потолок цены игроков и их зарплат нужен был ещё вчера.
зачем что-то делать, если они сами получают в карман от них. с такими успехами скоро в Европе в лигах по 10 команд будет играть, остальные банкротами будут, потому как не потянут те цены, которые платят саудиты. по Мбаппе, то тут всё зависит от того что он хочет, на 10 поколений вперёд он и в Реале заработает, и мировую славу, в СА только финансовый вопрос)
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Mustang Shelby
ну шейхи вообще с ума сошли
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Геннадий Чеботарев
Ответ antonio_
Судя по прошлому продлению, игрок падок к деньгам, вот и увидим скоро, изменился он или нет.
а ты сколько зарабатываешь?
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Нефанатик
Ответ antonio_
Судя по прошлому продлению, игрок падок к деньгам, вот и увидим скоро, изменился он или нет.
Ты сотый на этом сайте кому я задаю этот вопрос. Откуда у тебя это мнение? Есть доказательство что он падок к деньгам? Кроме твоего мнения, безумно авторитетно, бесспорно.
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Нефанатик
Ответ Геннадий Чеботарев
а ты сколько зарабатываешь?
Сколько маме не жалко
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