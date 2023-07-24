10 комментариев

«ПСЖ» продает Мбаппе. Пока «Мадрид» затаился и ждет удобной для себя возможности для трансфера Килиана, другие клубы уже вступили в борьбу за игрока.

По данным CBS Sports, на француза претендует «Манчестер Юнайтед». Фабрицио Романо сообщил, что «Аль-Хилаль» предложил «ПСЖ» за нападающего 300 млн евро, а самому игроку – безумную зарплату.

Итальянский инсайдер рассказал, как сейчас продвигается обсуждение трансфера:

«На данном этапе никаких переговоров между Мбаппе и «Аль-Хилалем» не ведется. Обсуждение идет между «Аль-Хилалем» и «ПСЖ».

«Аль-Хилаль» планирует предложить Килиану Мбаппе чистую зарплату в размере 200 млн евро в год.

Сумма могла вырасти до 700 млн евро только за счет включения в соглашение коммерческих сделок, за Мбаппе остается 100% прав на изображение».

Окажется ли Мбаппе в Саудовской Аравии? Когда в игру вступит «Реал»?