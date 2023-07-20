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🎥 Мбаппе почти весь матч против «Гавра» просидел в запасе. Но в концовке Килиан мощно ворвался в игру

Нассер Аль-Хелайфи Нассер Аль-Хелайфи
Юго Экитик Юго Экитик
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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В первом матче предсезонки «ПСЖ» одолел «Гавр» со счетом 2:0. Стартовый состав парижан на игру сложно назвать боевым. Тут в основном игроки, не попадающие в основу, новички и молодежь.

После первого тайма, в котором счет так и не был открыт, Энрике произвел замены. Состав «ПСЖ» на вторую половину матча выглядел так:

Килиан Мбаппе на поле не появился, зато вышел его младший брат Итан. Фанаты сразу вспомнили угрозу руководства «ПСЖ», о которой сообщил The Athletic. По данным издания, Аль-Хелайфи припугнул капитана сборной скамейкой запасных на весь следующий сезон, если он не продлит контракт с клубом.

Но вот, 66-я минута, Энрике выпускает Килиана на поле. К тому моменту Экитик успел открыть счет. Уже в добавленное время Мбаппе доказал свою значимость для парижан. На 91-й минуте он забил.

Насколько реальной вам кажется угроза руководства «ПСЖ»? Они действительно отправят в запас важнейшего игрока команды?

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