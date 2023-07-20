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«Если Килиан этого хочет, он должен уехать»: Стоичков назвал главную мечту Мбаппе

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Обладатель «Золотого мяча» 1994 года и экс-игрок «Барсы», Христо Стоичков, рассказал, о чем мечтает Мбаппе. Слова болгарина передает издание L'Equipe:

«Мы с Килианом как-то разговаривали за кадром, он сказал мне, что его самая большая мечта – выиграть «Золотой мяч». Я наблюдал за Мбаппе с его первых шагов в футболке. Трудно достичь его уровня игры, а еще труднее остаться на этом уровне».

Стоичков считает, что Мбаппе получит «Золотой мяч», если покинет «ПСЖ» и Лигу 1:

«Если Мбаппе этого хочет, если он хочет быть конкурентоспособным, он должен уехать в Испанию или Премьер-лигу. В Англии есть команды, которые могут его подписать: «Манчестер Сити», «Ливерпуль» или «Арсенал». Но он должен выбрать путь, на котором будет чувствовать себя наиболее комфортно, потому что это будет нелегко. На него будет оказываться большее давление, на него будет давить пресса».

Но пока Килиан все еще в «ПСЖ». Француз настроен подзаработать и остаться в столице Франции еще на сезон. А руководство клуба не хочет через год отпускать игрока бесплатно, поэтому пытается уговорить футболиста продлить контракт до 2025 года.

Есть еще один вариант – продать Мбаппе уже сейчас. Главным претендентом на игрока является «Реал». Пока «Мадрид» наблюдает за ситуацией со стороны.

Согласны с тем, что Килиану пора покинуть чемпионат Франции?

5 комментариев

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Killer_na_belom_barse$
согласен!) надо уходить
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Эль Иберико
быстрее пусть уже переходит куда-нибудь.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Saniya Islamhan
пусть там и сидит, он не 9ка, а остальные вакансии уже забиты
он,что бы ты знал играет на любой позиции в атаке.
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Saniya Islamhan
Ответ Геннадий Чеботарев
он,что бы ты знал играет на любой позиции в атаке.
он прямой соперник Винни, а зачем нам 2 семёрки? и потом начнёт ныть, и тянуть одеяло на себя. Сплошные капризы, и маменькин сыночек. Пусть Барса больше закредитуется и себе возьмёт. что бы развалить свой клуб. он в трио с Неймаром и Месси, когда ещё в защите Рамос ничего не смог сделать, думаешь теперь он сможет что-то сделать?
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