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«Надеюсь, скоро оказаться вместе с вами». Серхио Рико поблагодарил «ПСЖ» за поддержку 💙❤️

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И мы этого ждем.

Серхио Рико, к счастью, идет на поправку после ужасающей травмы головы, полученной во время отпуска. Он уже давно пришел в сознание, после чего его перевели из интенсивной терапии, и теперь голкипер постепенно начинает процесс восстановления.

Недавно игрок впервые вышел в социальные сети, чтобы поблагодарить всех, кто его поддерживал в это трудное время:

«Я хотел поблагодарить всех и каждого из тех, кто в эти сложные дни проявил и прислал мне свою поддержку. Я продолжаю работать над своим восстановлением, мне становится лучше с каждым днем. Я чувствую себя очень счастливым, еще раз спасибо всем вам и надеюсь, что скоро увидимся», — написал Рико в инстаграме 9 июля.

И вот сегодня вратарь захотел отдельно выразить благодарность «ПСЖ» и его игрокам.

«Большое спасибо всем, «красно-синие». Надеюсь, скоро оказаться вместе с вами».

Рико пережил тяжелую травму, и пока неизвестно, сможет ли он вернуться в профессиональный футбол. Сообщалось, что он потерял более 20 килограмм во время пребывания в больнице.

Пока голкипер находился в больнице, парижане устраивали несколько акций в его поддержку. Игроки выступали в форме с его именем, а Мбаппе отдельно демонстрировал футболку вратаря после гола «Клермону».

 

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