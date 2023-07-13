Контролируемый слив.

Американский рэпер Трэвис Скотт в своих социальных сетях случайно или специально заспойлерил третий комплект формы «ПСЖ» на сезон-2023/2024. В сториз он выложил фото джерси, которую официально еще не показывали болельщикам.

Это не первый случай, когда Скотт «сливает» новый комплект парижан, которые выпускают некоторые вещи как раз для того, чтобы их носили люди не из мира футбола. «ПСЖ» сделал ставку на модную линию и она стала популярна у мировых звезд.

Когда еще не было известно о контракте «ПСЖ» с суббрендом Nike − Jordan − рэпер надел на концерт во Франции такую баскетбольную джерси с большой надписью Paris.

В 2018 году Джастин Тимберлейк вышел на свое шоу в эксклюзивном бомбере «ПСЖ» от Jordan.

Кроме него в форме парижан засветились певица Бейонсе и рэпер Macklemore.

Получается, что «ПСЖ» добился своей цели: полная интеграция в модную сферу. Ведь не зря Париж − столица мировой моды.