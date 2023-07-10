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Защитник «ПСЖ» переходит в «Лейпциг». Трансфер подтвердил Фабрицио Романо

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Центральный защитник Битшиабу переходит из «ПСЖ» в немецкий «Лейпциг». Стороны уже договорились о трансфере, а подробности сделки, как всегда, раскрывает Фабрицио Романо:

«РБ» собирается подписать контракт с талантливым футболистом 2005 года рождения. Сумма трансфера составит 15 млн евро. Игрок уже принял предложение. Сделка завершена на 99%».

По данным L'Equipe, парижане получат за юношу 18 млн евро.

В минувшем сезоне Эль-Шадай провел за основу «ПСЖ» 16 матчей, не отметившись результативными действиями.

В ответном матче Лиги чемпионов против «Баварии» юноша отыграл 45 минут, в той встрече парижане уступили со счетом 0:2. Теперь Битшиабу будет встречаться с Рекордмайстером чаще.

Как вам такой трансфер?

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