«ПСЖ» начал предсезонку! Смотрим на лучшие фото и знакомимся с летним расписанием парижан
«ПСЖ» с новым тренером у руля начал подготовку к грядущему сезону. В первый день прибывшие игроки прошли медицинские тесты. Футболисты собрались на новенькой тренировочной базе в Пуасси.
10 лучших фотографий с первого дня предсезонной подготовки парижан
Солер в отличном настроении.
Новички сразу приступили к делу.
Итан Мбаппе прибыл в расположение клуба раньше старшего брата.
На родине Неймар успел влипнуть в несколько громких историй, но наконец приехал в Париж.
11 июля футболисты приступят к тренировкам. 17 июля в расположение клуба вернутся игроки, которые в июне выступали за сборные своих стран. На 21 июля у «ПСЖ» назначен тренировочный матч против «Гавра», а уже 22 июля парижане отправятся в тур по Японии.
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