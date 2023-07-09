«ПСЖ» с новым тренером у руля начал подготовку к грядущему сезону. В первый день прибывшие игроки прошли медицинские тесты. Футболисты собрались на новенькой тренировочной базе в Пуасси.

10 лучших фотографий с первого дня предсезонной подготовки парижан

Солер в отличном настроении.

Новички сразу приступили к делу.

Итан Мбаппе прибыл в расположение клуба раньше старшего брата.

На родине Неймар успел влипнуть в несколько громких историй, но наконец приехал в Париж.

11 июля футболисты приступят к тренировкам. 17 июля в расположение клуба вернутся игроки, которые в июне выступали за сборные своих стран. На 21 июля у «ПСЖ» назначен тренировочный матч против «Гавра», а уже 22 июля парижане отправятся в тур по Японии.