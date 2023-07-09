Ранее сообщалось, что в футбол он вряд ли вернется.

Появляется все больше хороших новостей про вратаря «ПСЖ» Серхио Рико. В среду игрока выписали из отделения интенсивной терапии больницы в Вирхен-дель-Росио, а сейчас он находится в обычной палате.

29-летний вратарь, который серьезно пострадал от несчастного случая с лошадью, написал в своем официальном аккаунте следующее:

«Я хотел поблагодарить всех и каждого из тех, кто в эти сложные дни проявил и прислал мне свою поддержку. Я продолжаю работать над своим восстановлением, мне становится лучше с каждым днем. Я чувствую себя очень счастливым, еще раз спасибо всем вам и надеюсь, что скоро увидимся».

«Он прогрессирует семимильными шагами», − сказала вчера его жена, Альба Сильвия. Вратарь пробыл в отделении интенсивной терапии долгих 36 дней, 19 из них − в коме. Как сообщил вчера The Athletic, Серхио Рико потерял 20 килограммов из 90, которые он весил раньше. Кроме того, за каждую неделю пребывания в реанимации его мышечная масса уменьшалась на 30%. The Athletic также сообщил, что игрок, как ожидается, проведет в больнице еще две недели, а затем ему предстоит пройти заключительную компьютерную томографию.

После несчастного случая Серхио Рико получил большую поддержку как от «ПСЖ», так и от родной «Севильи». Парижане вышли на один из матчей Лиги 1 в игровых майках, а вместо собственных фамилий у игроков было написано «Рико».

Во время карьеры в «ПСЖ» испанец не смирился с тем, что был третьим номером после Доннаруммы и Наваса, и сражался за место в старте. В какой-то момент он почувствовал в себе силы играть больше, но в другом клубе, но из-за ухода костариканца стал вторым номером. Эта позиция ему была более по душе, ведь она предполагает игровое время. Однако сейчас у игрока совсем другая борьба и он выйдет из нее победителем.