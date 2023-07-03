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«Он в отличном настроении»: жена и представители больницы, в которой лежит Рико, радуют хорошими новостями о состоянии голкипера

Серхио Рико Серхио Рико
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Состояние Серхио Рико продолжает улучшаться. Голкипер вышел из комы, он узнает своих родных и даже может с ними коммуницировать.

Больница Вирхен-дель-Росио, в которой находится испанец, поделилась с прессой хорошими новостями о здоровье игрока:

«Серхио Рико выписан из отделения интенсивной терапии, где он находился под пристальным наблюдением врачей в течение пяти недель. Лечением Рико занималась бригада интенсивной терапии вместе с другими специалистами. На сегодняшний день он остается в больнице, где он продолжит получать медицинскую помощь и необходимый больному уход».

Журналисты встретили Альбу Силву, жену голкипера, у входа в больницу. У девушки тоже были приятные новости для представителей прессы: «Серхио в отличном настроении! Мы очень счастливы».

В конце мая Серхио Рико попал в реанимацию после несчастного случая. Состояние голкипера «ПСЖ» оценивалось как тяжелое.

Не устанем желать испанцу скорейшего выздоровления!

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