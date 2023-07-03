О Лиге чемпионов, Неймаре, Мбаппе и игровом стиле: первые слова Энрике в качестве главного тренера «ПСЖ»
Луис Энрике стал главным тренером «ПСЖ». Вступив в должность, испанец провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов. Слова Энрике передает издание Le Parisien.
О давлении в Лиге чемпионов:
«Я это просто обожаю, это давление великолепно. Есть десятки команд, которые стремятся к победе в Лиге чемпионов, у некоторых клубов в этом есть больше опыта, чем у нас. Но это не значит, что мы не можем навязать им борьбу. Нужно быть амбициозными, это помогает даже в бытовом плане. Мы хотим создать лучшую версию команды. Это моя задача, эту ответственность я беру на себя».
Будет ли Неймар важен для «ПСЖ» Энрике?
«Я с ним еще не общался. Поговорил только с Кимпембе и Мукиеле, потому что они были на базе. Поймите, я могу поделиться с вами далеко не всей информацией. Несомненно, команду ждут изменения, это начало новой эры».
О новичках и продлении контрактов с нынешними игроками:
«С самого начала переговоров мы определили ядро команды. Я доверяю этому клубу, это клуб, который хочет побеждать. Мы работаем в одном направлении с руководством, идем рука об руку».
О его стиле общения со звездными футболистами:
«В качестве игрока я выступал за «Барселону» и «Мадрид», я тренировал великие клубы с великими игроками, особенно тут выделяется «Барселона». Футболисты эгоистичны, но сообразительны. Нужно дать им сцену, на которой они смогут проявить себя с лучшей стороны и добиться больших успехов».
О саге Мбаппе:
«Обсуждение изменений в штате останется конфиденциальным. Но мы постараемся решить этот вопрос максимально эффективно».
О новом игровом стиле «ПСЖ»:
«Мы будем играть в атакующий футбол, это даже не обсуждается. Такова моя философия. Моя задача как тренера – адаптироваться. Но я могу сказать вам, что мы точно будем играть коллективно и агрессивно. Думаю, болельщикам понравятся изменения, которые нас ждут».
Как вам первые слова Энрике в новой должности? Вдохновляет?
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