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О Лиге чемпионов, Неймаре, Мбаппе и игровом стиле: первые слова Энрике в качестве главного тренера «ПСЖ»

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Луис Энрике стал главным тренером «ПСЖ». Вступив в должность, испанец провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов. Слова Энрике передает издание Le Parisien.

О давлении в Лиге чемпионов:

«Я это просто обожаю, это давление великолепно. Есть десятки команд, которые стремятся к победе в Лиге чемпионов, у некоторых клубов в этом есть больше опыта, чем у нас. Но это не значит, что мы не можем навязать им борьбу. Нужно быть амбициозными, это помогает даже в бытовом плане. Мы хотим создать лучшую версию команды. Это моя задача, эту ответственность я беру на себя».

Будет ли Неймар важен для «ПСЖ» Энрике?

«Я с ним еще не общался. Поговорил только с Кимпембе и Мукиеле, потому что они были на базе. Поймите, я могу поделиться с вами далеко не всей информацией. Несомненно, команду ждут изменения, это начало новой эры».

О новичках и продлении контрактов с нынешними игроками:

«С самого начала переговоров мы определили ядро команды. Я доверяю этому клубу, это клуб, который хочет побеждать. Мы работаем в одном направлении с руководством, идем рука об руку».

О его стиле общения со звездными футболистами:

«В качестве игрока я выступал за «Барселону» и «Мадрид», я тренировал великие клубы с великими игроками, особенно тут выделяется «Барселона». Футболисты эгоистичны, но сообразительны. Нужно дать им сцену, на которой они смогут проявить себя с лучшей стороны и добиться больших успехов».

О саге Мбаппе:

«Обсуждение изменений в штате останется конфиденциальным. Но мы постараемся решить этот вопрос максимально эффективно».

О новом игровом стиле «ПСЖ»:

«Мы будем играть в атакующий футбол, это даже не обсуждается. Такова моя философия. Моя задача как тренера – адаптироваться. Но я могу сказать вам, что мы точно будем играть коллективно и агрессивно. Думаю, болельщикам понравятся изменения, которые нас ждут».

Как вам первые слова Энрике в новой должности? Вдохновляет?

4 комментария

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Машина Мощная
ооо не знал что Энрике стал тренером в ПСЖ, наконец-то годный коач у них появился
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