В конце мая Серхио Рико попал в реанимацию после несчастного случая. Состояние голкипера «ПСЖ» оценивалось как тяжелое.

К счастью, недавно испанец вышел из комы. Альба Силва, жена Серхио, поделилась хорошими новостями о состоянии мужа.

Слова девушки передает Le Parisien со ссылкой на Europa Press:

«Ситуация улучшается. Серхио общается, взаимодействует с нами. Он называет нас по имени, он прекрасно знает, кто мы, c его памятью все в порядке».

При этом Альба не уверена, что ее супруг помнит, из-за чего оказался в больнице:

«Не знаю, помнит ли он, что случилось. Мы пока не можем этого знать, он еще не может нормально разговаривать. Мы стараемся сделать так, чтобы он чувствовал себя хорошо, чтобы он был спокоен, когда мы вместе, это главное».

Скорейшего выздоровления!