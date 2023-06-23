La Gazzetta dello Sport утверждает, что «Ювентус» намерен подписать Тимоти Веа. По данным источника, «бьянконери» уже согласовали с «Лиллем» зарплату игрока. Французский клуб хочет выручить за нападающего 15 млн евро.

Марк Мешенуа, журналист издания Goal, сообщает, что туринцы заплатят за Веа 12 млн евро. По данным корреспондента, переход Тимоти из «Лилля» в «Ювентус» немного поможет «ПСЖ» в финансовом плане.

Парижане получат 10% от суммы трансфера нападающего – чуть больше 1 млн евро. Американский нападающий выступал в системе «ПСЖ» в период с 2014 по 2019 год. За основу парижан Веа провел шесть матчей, записав на свой счет два гола.

В 2019 году Тимоти перебрался из Парижа в «Селтик» на правах аренды. Через год он оказался в «Лилле», за который выступает до сих пор. Но, вероятно, этим летом нападающий вновь сменит клубную прописку, если «Ювентус» договорится с «Лиллем» о трансфере футболиста.

Заиграет ли Веа в Италии?