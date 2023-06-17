Легенда клуба.

По информации L'Equipe, Юлиан Нагельсманн не станет новым главным тренером «ПСЖ».

Этот вариант провалился после нескольких раундов переговоров.

По словам Маттео Моретто, Тиаго Мотта стал новым фаворитом на вакантный пост. В ближайшие часы будет несколько встреч, которые решат судьбу его кандидатуры.

Мотта занимает пост главного тренера «Болоньи» с 2022 года, добившись с командой неплохо результата - девятое место в прошлом сезоне Серии А.

Ранее специалист возглавлял «ПСЖ U19», «Дженоа» и «Специю».

Наномним, что Тиаго Мотта играл за «ПСЖ» в период с 2012 по 2018 год. На его счету 231 матч и 30 голов.