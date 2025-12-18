Рассматриваем шпаргалку Сафонова для исторической серии пенальти. Спрятал подсказку в полотенце

Четыре сейва Матвея Сафонова в серии пенальти матча за Межконтинентальный кубок буквально покорили весь мир. Россиянин стал первым голкипером в истории , кому удалось отразить четыре одиннадцатиметровых подряд в матче турнира ФИФА.

Затащить серию Матвею помогла шпаргалка, спрятанная в полотенце : перед ударами соперников голкипер разворачивал ткань, чтобы освежить в памяти подготовленный перед игрой материал.

В одно из таких мгновений египетский журналист Мохамед Эльхосар сумел запечатлеть вратарскую шпаргалку – у Сафонова в полотенце было спрятано целое пособие по пенальти игроков «Фламенго». Имя, фото, номера футболистов, у каждого была указана рабочая нога.

Бразильский статистический портал Noite de Copa отмечает: также на подсказке Матвея указано, в какой участок ворот и с каким успехом футболист бьет с точки. Зеленым отмечено место последнего пенальти, если цвет красный, значит, последняя попытка игрока голом не закончилась.

Профи!