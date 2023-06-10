Последний год провел в аренде.

По данным Фабрицио Романо, форвард Мауро Икарди, который все еще принадлежит «ПСЖ», получил очень щедрое предложение из Саудовской Аравии. Им интересуется пятая команда местного чемпионата «Аль-Таавун».

Последний сезон Икарди, которому в феврале исполнилось 30 лет, провел в аренде в «Галатасарае». В 24 играх за турецкий клуб он забил 22 гола и отдал 7 голевых передач.

Аргентинец счастлив в Турции и готов остаться там на постоянной основе. Теперь судьба игрока в руках парижского клуба, который должен решить, что с ним делать дальше, когда он вернется из аренды. Решение пока не принято.