Отреагировал на последние новости.

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera прокомментировал последние события, которые произошли в парижском в клубе. В первую очередь, уход Месси:

«Еще одна революция в «ПСЖ»? Как там говорится в известной поговорке? Со мной трудно, без меня невозможно, ха-ха. Мне очень жаль, что так получилось, и Месси покидает команду...

Он необыкновенный человек и чемпион, достойный войти на футбольный Олимп вместе с Пеле и Марадоной. Он сделал жизненный выбор, который позволит ему наилучшим образом совместить работу и семью. Если вы идете на войну. то с Лео вы точно не рискуете умереть в одиночестве. С другими − да».

Леонардо проработал в Париже три года − с 2019 по 2022 год. За это время его часто критиковали за трансферы, а был он уволен после прошлого сезона. Сейчас его место занимает Луиш Кампуш.